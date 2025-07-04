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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 64 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 64 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 64 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:10
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        64 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 20’si yardım bekleyenlerden olmak üzere 64 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu yardım bekleyenleri, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları, bir okulu ve sivillere ait yerleşim yerlerini hedef aldı.

        Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da "ed-Deda" ailesine ait evi hedef alınması sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

        Cibaliya en-Nezle bölgesindeki Filistinliler ile Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırının hedef alınması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze kentinin Tuffah Mahallesinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

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        İsrail ordusunun Han Yunus’un doğusundaki Tahliye Meydanı çevresinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

        Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde "Deyri" ailesine ait bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda "Çelebi" ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

        Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun Hasayine bölgesinde sivilleri hedef alması sebebiyle 2 Filistinli öldü.

        Saldırılar, özellikle Gazze’nin güneyinde yoğunlaştı. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde, Taybe binaları yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, 8 kişi yaşamını yitirdi.

        Refah'ta ise İsrail ordusunun kentin kuzeybatısındaki yardım merkezi yakınında yiyecek bulma umuduyla bekleyenlere ateş açması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

        Han Yunus sahilinde iki çadıra düzenlenen saldırılarda 4 kişi öldü, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

        İngiliz Sahra Hastanesi yakınlarında yardım bekleyenlerin kaldığı bir başka çadırı hedef alan saldırıda ise 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

        Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillerin toplandığı alanların hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli öldü.

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