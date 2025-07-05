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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 55 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 55 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 55 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:37
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        55 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 Filistinliyi öldürürken, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evler, yerinden edilenlerin barındığı çadırlar ve bir okul hedef alındı.

        Nuseyrat Mülteci Kampı'na yapılan topçu saldırısında 5'i çocuk olmak üzere 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

        Rimal Mahallesi'nde yer alan su arıtma tesisine yönelik yapılan İsrail saldırısında 3 can kaybı olduğu ve yaralananların bulunduğu ifade edildi.

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        Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde yerinden edilen sivillerin sığındığı İmam Şafi Okuluna yönelik İsrail bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Şehrin Şucaiye Mahallesi'nde el-Hikme Camisi yakınlarında meydana gelen saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirirken, Zeytun Mahallesi’nde de 1 kadının İsrail saldırısında hayatını kaybettiği kaydedildi.

        Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Mevhubin Okulu yakınında bir eve düzenlenen hava saldırısında, ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Saldırılarda okulun çevresinde kurulan yerinden edilenlere ait çok sayıda çadır da zarar gördü.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında, İsrail ve ABD'nin ortak kurduğu sözde yardım dağıtım noktasına yakın bir bölgede yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Ribat Koleji yakınlarında yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara İsrail askerlerinin ateş açması sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

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        İsrail'in Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki Hanin Caddesi'nde yerinden edilen Filistinlilere ait çadırı hedef alması sonucu 1 doktor ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi. Söz konusu saldırı çevredeki bazı çadırlarda da yangın çıkmasına neden oldu.

        Ayrıca, İsrail'in Han Yunus'un Mevasi bölgesinde, yerinden edilen sivillerin barındığı bir çadıra insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        İsrail'e ait helikopterin Megazi Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Aynı bölgede yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nda ise bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yardım bekleyen Filistinlileri bombalaması ve gerçek mermilerle ateş açması sonucu 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

        İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Zeytun mahallesi ile kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesini hedef aldığı iki hava saldırısında da biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

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