İsrail saldırılarında 54 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında en az 54 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, son günlerde kara saldırılarıyla yoğunlaştırdığı saldırılarında Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli öldü. İsrail güçlerinin Deyr el-Belah’ta bir "barakayı" hedef aldığı saldırıda da 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in kentin güneyindeki Sadaka bölgesinde bir çadıra düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Kamptaki sivillerin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Gizan en-Neccar, Mevasi, Karara bölgelerinde İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun, Gazze kentinin Cibaliya bölgesi, Tuffah Mahallesi, Muhabarat Caddesi, Saftavi Mahallesi gibi bölgelerine düzenledikleri saldırılarda 25 Filistinli yaşamını yitirdi.