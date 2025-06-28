Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 63 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 63 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        63 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 19'u çocuk 7'si kadın 63 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 19'u çocuk 7'si kadın 63 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce sivilin de çeşitli derecelerde yaralandığını belirtti.

        Saha koşullarının zorluğu nedeniyle tüm insani yardım çağrılarına yanıt verilmesinin mümkün olmadığını belirten Basal, "İşgal ordusu son 24 saat içinde Gazze kentindeki Cibaliya, Tuffah ve Şatii Mülteci Kampı bölgelerinde yoğunlaşan saldırılarda yaklaşık 23 binayı yıktı." ifadesini kullandı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneydeki Han Yunus’un, geniş çaplı yıkımlara maruz kaldığı ve büyük yerleşim alanlarının yok olduğuna işaret eden Basal, sivil savunma ekiplerinin, saldırıların yoğunluğu ve halktan gelen yardım çağrılarının çokluğu nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını, birçok bölgeye ulaşmanın mümkün olmadığını, ayrıca ekipman, yakıt ve lojistik imkanların yetersizliği nedeniyle müdahalelerin sınırlı kaldığını kaydetti.

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Habertürk Anasayfa