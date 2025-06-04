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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği son saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 00:38 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:38
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        35 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Gazze Limanı'nda yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir kampı hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişiyi yaraladı.

        İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Cevra el-Lut bölgesini hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü.

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        İsrail ordusu Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlar ile evlere saldırılar düzenledi. Saldırılarda ikisi çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinlilerin kaldığı çadır da İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, en az 20 kişi yaralandı.

        İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusu ile kuzeydeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırılar sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze'nin orta kesimindeki Rimal Mahallesi'nde yer alan Filistin Bankası binasının hedef alındığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bombalı saldırıda ise biri çocuk 2 Filistinli öldü.

        İsrail'in, Cibaliya ve Gazze kentinin doğusu başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim alanlarını hedef alan yoğun saldırıları artarak devam ediyor.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri, sabah saatlerinde hedef alması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti.

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