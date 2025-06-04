İsrail saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyine, kuzeyine ve orta kesimine hava saldırıları düzenledi.

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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şatii Mülteci Kampına ve En-Nasr Mahallesine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Ehli Kulübü bölgesinde sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli öldü, çoğunluğu çocuk 10 kişi yaralandı.

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki evin hedef alındığı İsrail saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail’e ait insansız hava aracı, Han Yunus’un güneyindeki Hannavi Okulu’nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.