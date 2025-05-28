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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 221 gazeteci hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 221 gazeteci hayatını kaybetti

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 221'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 23:50 Güncelleme: 28.05.2025 - 23:50
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        İsrail saldırılarında 221 gazeteci hayatını kaybetti
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        Gazze Şeridi'ndeki hükümet, gazeteci Mutez Muhammed Receb'in İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından İsrail tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısının 221'e yükseldiğini duyurdu.

        Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, El-Kudüs El-Yevm uydu kanalında foto muhabiri olarak çalışan gazeteci Mutez Muhammed Receb'in yaşamını yitirmesinin ardından İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürdüğü gazeteci sayısının 221'e yükseldiği belirtildi.

        İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve suikast düzenlemesinin en sert şekilde kınandığı açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve dünyadaki tüm gazetecilik kuruluşlarına "Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları" çağrısı yapıldı.

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        Bu "iğrenç ve vahşi" suçların işlenmesinden tamamen İsrail ve ABD yönetimi ile İngiltere, Almanya ve Fransa gibi soykırım suçuna ortak olan ülkelerin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma, uluslararası örgütlere ve dünyanın tüm ülkelerinde gazetecilik ve medya faaliyeti yürüten kuruluşlara "İsrail'in suçlarını kınamaları, caydırmaları ve devam eden suçlarından dolayı onları uluslararası mahkemelerde yargılamaları" çağrısında bulunuldu.

        Açıklamada ayrıca, soykırımın durdurulması, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması, onlara yönelik öldürme ve suikast suçunun durdurulması için ciddi ve etkili baskı yapılması talep edildi.

        El-Kudüs El-Yevm uydu kanalından yapılan açıklamada da gazeteci Receb'in, İsrail'in Gazze şehrine yönelik "vahşi" saldırısında hayatını kaybettiği dile getirildi.

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