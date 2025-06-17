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        İsrail polisinden TRT'nin de aralarında bulunduğu televizyon ekiplerine baskın

        İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi ve istihbaratına yabancı televizyonların canlı yayınlarını engellemesi talimatının ardından polis Hayfa'da TRT Arapça'nın da aralarında yer aldığı televizyon ekiplerinin kaldığı noktalara baskın düzenledi, ekipmanlarına el koydu. Diğer yandan ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıyı sert şekilde kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 06:31 Güncelleme: 17.06.2025 - 06:41
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        İsrail polisinden televizyon ekiplerine baskın
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        İsrail polisinden yapılan açıklamada, Bakan Ben-Gvir'in "sıfır tolerans" direktifleri doğrultusunda ihbar üzerine polisin bir hotelde "Hayfa'da limana doğru kameralarını doğrultan kişilerin odasına baskın düzenlediği" belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ekipmanlarına el konulan gazetecilerin ifade vermeye çağrıldığı kaydedildi.

        Öte yandan, TRT Arapça televizyonu ve Dubai merkezli el-Gad kanalı, Hayfa'da ekiplerinin kaldığı noktaların İsrail polisi tarafından basıldığını duyurdu.

        BEN-GVİR'DEN "DEVLET GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKAN TELEVİZYON KANALLARINA BASKI" ÇAĞRISI

        İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) "devlet güvenliğini tehlikeye sokan yabancı televizyon yayınlarına karşı harekete geçme çağrısı" yapmıştı.

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        İsrail ordusunun İran'dan gelen saldırılar boyunca "İran'ın saldırılarını isabetli hale getirmesini engellemek için" sansür kuralları yayınladığını aktaran Ben-Gvir, bazı televizyon kanallarının isabet eden noktaları canlı olarak yayınladığını, bu nedenle "suç işlediklerini" savunmuştu.

        Ben-Gvir, polise yabancı televizyon kanallarına karşı harekete geçme talimatı verdiğini açıklamıştı.

        İran'dan 15 Haziran sabaha karşı düzenlenen saldırıda Hayfa'daki petrol rafinerisi tesisine füze isabet etmiş, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun bu anları canlı yayınlaması İsrail basınında tepkiyle karşılanmıştı.

        İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.

        ABD MERKEZLİ GAZETECİLERİ KORUMA KOMİTESİ, İSRAİL'İN İRAN DEVLET TELEVİZYONUNA SALDIRISINI KINADI

        ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıyı sert şekilde kınadı.

        Merkezi New York kentinde bulunan CPJ'nin Orta Doğu Bölge Direktörü Sara Qudah, açıklamasında, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırısına tepki gösterdi.

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        Saldırıyı sert bir şekilde kınadıklarını kaydeden Qudah, "CPJ, İsrail'in canlı yayında İran devlet televizyon kanalını bombalamasından dehşete düştü." ifadesini kullandı.

        Qudah, "İsrail'in Gazze'de en az 185 gazeteciyi cezasız bir şekilde öldürmesi, onu bölgedeki diğer medyayı hedef almaya cesaretlendirdi. Bu kan dökülmesi şimdi sona ermeli." ifadesine yer verdi.

        Öte yandan, CPJ'nin internet sitesinde, İsrail'in IRIB'e saldırısı hakkında görsel içerikli detaylara yer verildi.

        İsrail ordusu, saldırıdan kısa süre önce İran'ın başkenti Tahran'ın 3. bölgesine saldıracağını açıklamış, daha sonra da devlet televizyonunu hedef alacağını bildirmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #israil iran çatışması
        #hayfa
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