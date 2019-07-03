03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kudüs'te yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı gösterilere müdahale eden İsrail polisi, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler'den 21’ini gözaltına aldı.
Giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, bir süredir ülke çapında düzenledikleri gösterilerle zorunlu askerlik hizmetini protesto ediyor.
Zorunlu askerliğin erkekler için üç, kadınlar için iki buçuk yıl olduğu İsrail'deki Haredi Yahudileri, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'ün bazı yollarını trafiğe kapattı.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, toplumsal düzeni bozdukları ve yolları kapattıkları gerekçesiyle göstericilere tazyikli su ile müdahale edildiği, polisle grup arasında arbede yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, Haredi Yahudilerinin kentin raylı sisteminde hizmet gösteren tramvayın da durdurmaya çalıştığı ancak polisin müdahalesiyle 21 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, 20 Haziran’da da İsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasına protesto etmek üzere Batı Kudüs'te gösteri düzenlemişti.
ULTRA ORTODOKS YAHUDİLER
İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler),toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.
Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.
İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.
Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk sahibi oldukları için sayıları giderek artıyor.
İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.
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