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        Haberler Dünyadan İsrail, Özgürlük Filosu teknesini engelleme kararı aldı - Magazin haberleri

        İsrail medyası duyurdu: Engellenecek

        İsrail medyası, İsrail güvenlik birimlerinin Özgürlük Filosu gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engelleme kararı aldığını duyurdu. Gemide; Game of Thrones oyuncusu Liam Cunningham ve İsveçli aktivist Greta Thunberg de bulunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:03
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        İsrail medyası: Engellenecek
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        İsrail devlet televizyonu Kan, Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya’dan ayrılarak Gazze kıyılarına doğru ilerleyen ve 7 Haziran’da Gazze’ye ulaşması beklenen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait yardım gemisi Madleen’in engellenmesine karar verildiğini duyurdu. Haberde; İsrail güvenlik birimlerinin geminin kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ne ulaşmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

        Özgürlük Filosu adlı aktivist grubunun işlettiği Madleen isimli gemide Avrupa Parlamentosu üyesi Hassan’ın yanı sıra İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve "Game of Thrones" dizisi oyuncusu Liam Cunningham gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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        Liam Cunningham, 'Game of Thrones'taki 'Davos Seaworth' rolüyle de tanınıyor.

        "İSRAİL, GEMİYE EL KONABİLİR"

        İsrail merkezli bir haber sitesi ise İsrail deniz komandolarının Madleen gemisine el koyma olasılığı için hazırlık yaptıklarını yazdı. Adı açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail’in gemiye nasıl müdahale edeceği konusunda henüz kesin bir karar verilmediği de vurgulandı. Haberde, mürettebata 'Yasaklı deniz bölgesine' girmeme uyarısı yapılacağı ve buna uymamaları halinde güvenlik güçlerinin gemiye el koyabilecekleri belirtildi. Gemide yer alan Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, medya ilgisinin kilit önemde olduğunu açıkladı.

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        Rima Hassan

        Gazze’ye yönelik insani yardım ablukasını kırmak amacıyla pazar günü İtalya’nın güneyinden ayrılan yelkenli teknede yer alan aktivistler arasında yer alan Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, misyonun başarısı için medya desteğinin hayati önemde olduğunu açıkladı.

        Özgürlük Filosu (Freedom Flotilla) tarafından organize edilen bir önceki yardım gemisi misyonunun Gazze Şeridi’ne yaklaşırken İsrail’e ait insansız hava araçlarının saldırısına maruz kaldığını söyleyen Hassan, "Bu girişimin başarılı olması için oldukça yoğun ve yaygın bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Önceki gemi tamamen ters bir strateji izlemişti. Son yardım gemisi, görevini tamamen gizlilik içerisinde gerçekleştirmeye çalıştı fakat İsrail insansız hava araçları tarafından hedef alındı" dedi.

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        Filistin asıllı Fransız siyasetçi; "Bu girişimi korumak, başarısını garanti altına almak ve gemidekilerin güvenliğini sağlamak için eylemlerimizi olabildiğince görünür kılmamız ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

        GEMİDEKİ TÜRK AKTİVİST: BİZİ UNUTMAYIN

        Yardım gemisinin mürettebatı arasında yer alan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ise sosyal medya üzerinden görüntülü bir mesaj paylaşarak, izleyenlere; "Bizi unutmayın" dedi.

        Durumlarının iyi olduğunu ve yolculuklarının devam ettiğini ifade eden Ordu, Gazze’ye güvenli geçişlerinin sağlanması için uluslararası baskı oluşturulması çağrısında bulundu. Teknenin bir önceki gece insansız hava araçları tarafından izlendiği bilgisini paylaşan Ordu; "Bizi unutmayın, ilerliyoruz" diye konuştu.

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        #Greta Thunberg
        #Liam Cunningham

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