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        Haberler Dünya İsrail ordusunun tüm birlikleri Gazze'ye girdi | Dış Haberler

        İsrail ordusunun tüm birlikleri Gazze'ye girdi

        İsrail ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birliklerinin Gazze'ye girdiği bildirildi. İsrail, Gazze'deki işgalini kalıcı hâle getirme kararı almıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 00:42 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:51
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        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son olarak paraşütçü tugayının Gazze Şeridi'ne girdiği ve girişinin 24 saat aldığı belirtildi.

        Şu ana kadar giren birliklerin bir çatışma yaşamadığı öne sürülen haberde, içerideki Filistinli direniş gruplarının şeridin güneyine geçtiği iddia edildi.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi haline geleceği, İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlileri sürgün ettiği kaydedildi.

        İsrail ordusuna ait birliklerin, taktik olarak geçmiştekilerin aksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.

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        İsrail, Gazze'ye dün 24 saat içinde 100 hava saldırısı düzenledi

        Öte yandan İsrail ordusu dün 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'ne 100 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

        İsrail ordusunun açıklamasında, söz konusu saldırılarda, Filistinli gruplara ait askeri unsurların hedef alındığı iddia edilse de Gazze'deki Filistinli sivillerin hayatını kaybettiği çok sayıda saldırı gerçekleştiği bildirilmişti.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'e yükseldi.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

        Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

        İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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