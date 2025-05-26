İsrail ordusunda şok olay: Gazze’de Nahal Tugayı askerleri arasında kanlı kavga

Kavga sırasında askerlerden biri, yanındaki arkadaşına demir bir su ısıtıcısıyla saldırdı. Başına ağır darbe alan asker, ciddi şekilde yaralandı. Yaralı asker, acil müdahalenin ardından helikopterle Beilinson Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından İsrail Askeri Polisi soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasının, inceleme tamamlandıktan sonra Askeri Savcılık’a sevk edileceği belirtildi.

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İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nahal Tugayı’na bağlı 931. taburda görevli bir asker, geçtiğimiz gece Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşanan bir olayda ağır yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilmiş ve ailesi bilgilendirilmiştir.”

Bu olay, İsrail ordusundaki disiplin sorunlarını ve askerler arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı. Ordu içindeki içsel sorunların, cephe hattındaki operasyonları nasıl etkileyebileceği ise tartışma konusu.