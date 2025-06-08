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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu açıklamasında, hava saldırısının hedefinde "bir Hamas üyesinin" olduğunu iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:00
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        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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        İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin beldesini bir İsrail savaş uçağının hedef aldığı belirtildi.

        Açıklamada, hava saldırısının hedefinde "bir Hamas üyesinin" olduğu öne sürüldü.

        İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

        İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

        İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

        Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.

        Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı 2 Mayıs'ta bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.

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