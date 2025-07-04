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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Şam'da hava indirme operasyonu yaptı | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Şam'da hava indirme operasyonu yaptı

        İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre güneyindeki Yafur bölgesine hava indirme operasyonu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:13
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        İsrail ordusu, Şam'da hava indirme operasyonu yaptı
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        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait helikopterler, saat 03.00 sıralarında Yafur bölgesinde hava indirme operasyonu gerçekleştirdi.

        Yafur'da kısa süre kalıp ayrılan İsrail timinin geliş nedeni henüz bilinmiyor.

        İsrail askeri güçleri, Suriye'nin batısındaki Lübnan sınırında yer alan Rakle bölgesine de ilk kez girerek operasyon düzenledi.

        Ayrıca İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera'nın Saysun köyüne 6 askeri araçla girerek devriye yaptı.

        Operasyonun ardından İsrail güçleri, bölgeden geri çekildi.

        İsrail, daha önce de Suriye'nin farklı bölgelerinde benzer hava indirme operasyonları düzenlemişti.

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