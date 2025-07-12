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        Haberler Dünya İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı

        İsrail'in Lübnan'ın güneyine insan hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 20:25 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:25
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        İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı
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        İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) "kullanılmayan bir eve" düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.

        İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın tanksavar biriminde görevli bir kişinin etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

        Yerel basında yer alan haberlerde ise saldırının ardından evde yapılan incelemede bir kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Suriye vatandaşı olduğu öne sürüldü.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

        Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

        Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

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