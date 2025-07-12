İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) "kullanılmayan bir eve" düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

REKLAM advertisement1

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın tanksavar biriminde görevli bir kişinin etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise saldırının ardından evde yapılan incelemede bir kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Suriye vatandaşı olduğu öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​