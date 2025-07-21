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        Haberler Dünya İsrail Lübnan'da motosikleti hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'da motosikleti hedef aldı

        İsrail Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti, insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 21:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:42
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        İsrail Lübnan'da motosikleti hedef aldı
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        İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

        İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Et-Tayri beldesinde bir motosiklete yönelik İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

        Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

        Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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