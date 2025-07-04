İsrail Savunma Bakanı: İsrail ordusu İran'ın artık tehdit olmamasını sağlayacak bir plan hazırlayacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun şu anki görevinin İran'ın ülkesini tehdit etmeye devam etmesini önlemek için "bir uygulama planı hazırlamak olduğunu" ifade etti.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay başlattıkları ve 12 gün süren İran'a yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Söz konusu saldırılara değinen Katz, bu saldırılarda "İran'ın nükleer ve füze programının engellenmesinde kayda değer başarı elde edildiğini" savundu.

Katz, "İsrail ordusunun şimdiki görevi, İran'ın İsrail'i tehdit etmeye devam etmesini önlemek için bir uygulama planı hazırlamak." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların, "İsrail'in güvenliği için dönüm noktası olduğunu" ileri sürdü.

Zamir, İran'a yönelik saldırıların "yıllar süren planlama, istihbarat toplama ve eğitim çalışmaları sonucunda hazırlandığını" kaydetti.

İran'a yönelik saldırıların zamanlamasına dikkati çeken Zamir, "Harekete geçmemiş olsaydık, gelecekte telafisi mümkün olmayacak şekilde bedel ödeyeceğimizi biliyorduk." yorumunda bulundu.