Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun, evlerine gitmeye çalışan Lübnanlılara düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in bugün Lübnana düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

REKLAM advertisement1

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasındaki ateşkes anlaşması gereği, ülkenin güneyinden çekilmesi gereken bölgelerde işgaline devam eden İsrail güçleri, evlerine dönmek isteyen vatandaşlara saldırdı.

Söz konusu saldırılarda Blida, Aytarun ve Hula'da birer kişi hayatını kaybetti.

Kefr Killa'da 12, Aytarun'da 11, Hula'da 11, Meys el-Cebel'de 4, Adise'de 3 kişi ile Rab Telatin, Beni Hayyan ve Merkebe'de ise birer kişi yaralandı.

REKLAM

Görgü tanıkları da Lübnanlıların, ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun çekilmesi gereken bölgelere, İsrail güçlerinin barikatlarını aşarak ulaşmaya çalıştığını aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla evlerine gitmek isteyen bölge sakinlerine dönmeleri durumunda saldırıyla karşılaşacakları yönünde tehditte bulundu.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.