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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 75 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 75 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 02:33 Güncelleme: 22.05.2025 - 02:33
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        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 75 Filistinli öldü
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        İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, son günlerde kara saldırılarıyla yoğunlaştırdığı saldırılarında Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze genelinde hedef aldığı evlerin enkazında sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

        Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentindeki Nafak Caddesi'nde sivilleri hedef aldığı saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde sivillerin toplandığı bir bölgeyi hedef alan saldırısında 5 Filistinliyi öldürürken, Cibaliya'da En-Nadir ailesinin evini hedef alan hava saldırısında 2 kız çocuğu ve 1 kadın hayatını kaybetti.

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        Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Mansura Caddesi'ne saldıran İsrail, 1 Filistinliyi öldürdü.

        İsrail'in Cibaliya beldesinde iki eve düzenlediği topçu saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti, aynı beldede sivillere yapılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında ise 7 kişi yaşamını yitirdi.

        Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu El-Avde Hastanesi'ni hedef aldı. İsrail topçu birliklerinin 3'üncü katını hedef aldığı hastanedeki hasar veya can kaybı henüz bilinmiyor.

        AA'nın haberine göre; Gazze Şeridi'nin merkezinde İsrail'in şiddetli hava saldırıları devam ederken, bu saldırılar da Filistinli sivillerin ölümüne yol açtı.

        Deyr el-Belah'ta bir apartmanı hedef alan bombalı saldırıda, bir çocuğun ve bir bebeğin aralarında bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Deyr el-Belah'ın Balat Caddesi'ndeki İsrail saldırısında da 1 Filistinli öldürüldü, Baraka Caddesi'nde de İsrail'in SİHA saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

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        Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısındaki Tabet Nuveyri bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

        GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ SALDIRILAR

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinin çeşitli yerlerine yönelik saldırıları devam ederken, saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

        Han Yunus'ta bir evi hedef alan İsrail bombardımanında, aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail'in Han Yunus'un doğusunda El-Masri ailesinin evine düzenlediği saldırıda da 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

        Gazze-Avrupa Hastanesi çevresinde bir aracı SİHA ile hedef alan İsrail ordusunun saldırısıyla 4 Filistinli öldü.

        Han Yunus'un batısındaki El-Emel bölgesinde sivillerin toplandığı bir alana yapılan SİHA saldırısında da 3 Filistinli hayatını kaybederken, Batn El-Semin bölgesinde bir fırına düzenlenen bombalı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Son saatlerde sağlık kaynakları, Sivil Savunma ekiplerinin dün gece bombalanan evlerin enkazları altından 15 ceset çıkardığını duyurdu.

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        #israil
        #gazze
        #Son dakika haberler
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