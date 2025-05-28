İsrail'de muhalefet ve esir yakınları, Gazze'de tutulan esirleri kaderine terk ettiği suçlamasıyla İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştiriyor, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

Gazze'de, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 54 bin kişinin ölümüne neden olan ve uyguladığı ablukayla 2 Mart'tan sonra bölgeye "bir buğday tanesinin" dahi girişine izin vermeyen İsrail, dünya tarihinin gördüğü en büyük insanlık felaketlerinden birine yol açtı.