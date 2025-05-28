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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 600. günü: Trump'a Netanyahu'ya baskı çağrısı | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 600. günü! Trump'a 'Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 600. gününde Tel Aviv'de bir araya gelen esir yakınları, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti. Netanyahu'dan derhal kapsamlı esir takası anlaşması talep ederek, başkent Tel Aviv'de otoyolu trafiğe kapattı. ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan İsrailliler, Trump'ın, Netanyahu'ya baskı yapmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:02
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        • 1

          İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların 600’üncü gününde, yakınları Gazze’de tutulan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan derhal kapsamlı esir takası anlaşması talep ederek, başkent Tel Aviv'de otoyolu trafiğe kapattı.

        • 2

          TRUMP'A ÇAĞRI: NETANYAHU'YA BASKI YAP

          7 Ekim'in 600'üncü günü dolayısıyla Tel Aviv kentinin sahil bölgesindeki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan İsrailliler, Gazze’deki savaşın durdurulması ve Gazze’deki 58 İsraillinin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

        • 3

          Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve İsrail hükümetini ABD Başkanı Donald Trumpa şikayet eden İsrailliler, Trump'ın , Netanyahu'ya baskı yapmasını talep etti.

        • 4

          "ESİRLERİ KADERİNE TERK ETTİ"

          Haaretz gazetesinin haberinde, esir yakınlarının hükümetten Gazze'ye saldırıların durdurulması pahasına tüm İsrailli esirlerin serbest kalmasını garanti altına alacak bir anlaşma imzalamasını talep ettiğini aktarıldı.

        • 5

          Habere göre, Gazze'de tutulan yakınlarının "Netanyahu'nun ucuz politikalarının kurbanı" olduğunu vurgulayan aileler, Başbakan'ın koalisyonu ayakta tutmak adına esirleri "kaderine terk ettiğini" vurguladı.

        • 6

          Ailelerin oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada ise Gazze’ye saldırıların 600'üncü gününde, İsrailli esirler için ülkenin dört bir yanından düzenlenen etkinliklere halkın yoğun katılım gösterdiği belirtildi.

        • 7

          İsrail'de muhalefet ve esir yakınları, Gazze'de tutulan esirleri kaderine terk ettiği suçlamasıyla İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştiriyor, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

          Gazze'de, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 54 bin kişinin ölümüne neden olan ve uyguladığı ablukayla 2 Mart'tan sonra bölgeye "bir buğday tanesinin" dahi girişine izin vermeyen İsrail, dünya tarihinin gördüğü en büyük insanlık felaketlerinden birine yol açtı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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