Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 25 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 25 Filistinli öldü

        İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 06:45 Güncelleme: 08.01.2025 - 06:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 25 Filistinli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırı sonucu 9'u çocuk ve 5'i kadın olmak üzere 19 kişi yaşamını yitirdi

        AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Bergut ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında beş kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

        Sağlık yetkilileri, İsrail'in Deyr el-Belah kentinde bir apartman dairesini hedef alması sonucu da bir kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

        İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Vişah ailesinin evine düzenlediği saldırıda ise 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 800'den fazlası çocuk, yaklaşık 12 bin 300'ü kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli öldü, 109 bin 196 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #Filistin
        #haberler
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
        Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        Metrobüste korku gecesi
        Metrobüste korku gecesi
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Habertürk Anasayfa