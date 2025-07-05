İsrail heyeti Katar'a gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya heyet gönderme kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınına konuşan üst düzey yetkili, hükümetin, ABD’nin önerdiği Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine ilişkin dolaylı müzakereler için heyet göndereceğini söyledi.

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The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, İsrail heyetinin bu gece ya da yarın Doha’ya gitmek üzere yola çıkabileceği aktarıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail’de bu akşam ABD’nin taraflara sunduğu ateşkes anlaşması teklifini görüşmek üzere güvenlik kabinesinin toplanacağı bildirildi.

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Toplantıda, Hamas'ın dün ateşkes anlaşması teklifine ilişkin arabuluculara ilettiği "olumlu yanıtın" da ele alınacağı kaydedildi.

Hamas, dün akşam saatlerinde Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

"KATİ BİR DİLLE REDDETMEDİ" İsrail'in, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına verdiği yanıtı kati bir dilde reddetmediği iddia edildi. İsrail devlet televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın cevabını kati bir şekilde reddetmediği ve bu akşamki güvenlik kabinesinde bunun ele alınacağı belirtildi. Haberde, "arabulucuların, Hamas'ın teklifte talep ettiği değişikliklerle taraflar arasındaki ayrılıkların giderileceği konusunda ümitvar oldukları" ifade edildi. Hamas'ın tavrındaki değişikliğin, ABD ile Katar'ın yaptığı büyük baskı sonucunda meydana geldiği ve Hamas'ın teklife verdiği yanıtın, üzerine inşa edilebilecek noktalar içerdiği dile getirdi. *Fotoğraf: AA