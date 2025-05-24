İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Amit Halevi, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 54 bine yakın sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in askeri olarak Hamas'ı mağlup edemediğini itiraf etti.

İsrail'de Gazze'ye yönelik saldırılar için yedek askerlerin görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda muhalefete destek verdiği için İsrail Meclisi (Knesset) Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi üyeliğinden alınan Halevi, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, hükümetin Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi.

Halevi, hükümetin 20 aydır plansız süren bir savaşla kendilerini aldattığına işaret ederek "Bu hileli bir savaş. Savaşın başarıları konusunda bize yalan söylendi." dedi.

Komite'de muhalefete destek verdiği için Savunma Bakanı Yisrael Katz ile karşı karşıya gelen Halevi şu itirafta bulundu:

"İsrail, Hamas'ı mağlup edemiyor. Düşmanlarımızla aramızda tarif edilemez uçurumlar var. Geçmişteki tüm savaşlarda büyük düşmanlarımızı nasıl yeneceğimizi biliyorduk ama Hamas'ı yenemiyoruz.

Bu yüzden askeri terimlerden ziyade çöküş, parçalanma, hasar gibi siyasi terimlerden bahsediyoruz ama yenilgi veya teslimiyet diyemiyoruz."

Halevi, hükümetin ve ordunun işleyişini izlemek için görevlendirilmesine karşın sorduğu sorulara kaçamak cevaplar aldığını belirterek görevini yaptığı için görevden alındığını kaydetti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.