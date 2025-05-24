Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İsrail Hamas'ı mağlup edemiyor" | Dış Haberler

        İsrailli milletvekili: İsrail Hamas'ı mağlup edemiyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da yer alan milletvekili Amit Halevi, İsrail'in askeri alanda Hamas'ı mağlup edemediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail Hamas'ı mağlup edemiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Amit Halevi, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 54 bine yakın sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in askeri olarak Hamas'ı mağlup edemediğini itiraf etti.

        İsrail'de Gazze'ye yönelik saldırılar için yedek askerlerin görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda muhalefete destek verdiği için İsrail Meclisi (Knesset) Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi üyeliğinden alınan Halevi, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, hükümetin Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi.

        Halevi, hükümetin 20 aydır plansız süren bir savaşla kendilerini aldattığına işaret ederek "Bu hileli bir savaş. Savaşın başarıları konusunda bize yalan söylendi." dedi.

        REKLAM

        Komite'de muhalefete destek verdiği için Savunma Bakanı Yisrael Katz ile karşı karşıya gelen Halevi şu itirafta bulundu:

        "İsrail, Hamas'ı mağlup edemiyor. Düşmanlarımızla aramızda tarif edilemez uçurumlar var. Geçmişteki tüm savaşlarda büyük düşmanlarımızı nasıl yeneceğimizi biliyorduk ama Hamas'ı yenemiyoruz.

        Bu yüzden askeri terimlerden ziyade çöküş, parçalanma, hasar gibi siyasi terimlerden bahsediyoruz ama yenilgi veya teslimiyet diyemiyoruz."

        Halevi, hükümetin ve ordunun işleyişini izlemek için görevlendirilmesine karşın sorduğu sorulara kaçamak cevaplar aldığını belirterek görevini yaptığı için görevden alındığını kaydetti.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.

        REKLAM

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'ye yükseldi.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

        Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

        İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Habertürk Anasayfa