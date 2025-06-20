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        Haberler Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı: Uzun savaşa hazır olmalıyız | Dış Haberler

        İsrail Genelkurmay Başkanı: Uzun savaşa hazır olmalıyız

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ifade ederken "Önümüzde hâlâ zor günler var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:10
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        "Uzun savaşa hazır olmalıyız"
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        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a karşı "uzun soluklu bir savaşa" hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek "Önümüzde hala zorlu günler var." dedi.

        Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımlanan videolu mesajında, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İsrail vatandaşlarının İran'a karşı "uzun soluklu bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Zamir, "Savaş sona ermiş değil. Önemli sonuçlar elde etmiş olsak da, önümüzde hala zorlu günler var." ifadelerini kullandı.

        Zamir, İran'a karşı 8 gündür yürüttükleri saldırıların "olağanüstü sonuçlar" verdiğini öne sürerek "Bir dizi olası gelişme için hazırlık yapıyoruz. Tarihimizin en karmaşık savaşına girişmiş bulunuyoruz." dedi.

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        İran'ın karadan karaya atılan 2 bin 500 civarında balistik füzeye ve yüksek üretim hızına sahip olduğunu öne süren Zamir, yaklaşık iki yıl içinde 8 bin füzeye sahip olabilecekleri değerlendirmelerinin ardından saldırıyı başlattıklarını savundu.

        İran'ın balistik füze üretim faaliyetleri, Orta Doğu'daki vekil güçlerinin varlığı ve nükleer silah üretimi konusunda ilerleme kaydetmesinin İsrail'i saldırılar başlatmaya ve "önleyici darbe vurmaya zorladığını" iddia eden Zamir, geniş çaplı saldırılara uzun yıllardır hazırlandıklarını öne sürdü.

        İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

        İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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