İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze tehdidi

Ordudan yapılan açıklamada, Zamirin Gazze'ye giderek "durum değerlendirmesinde bulunduğu" belirtildi.

Zamir, yaptığı görüntülü açıklamada, isim vermeden "İsrail ordusu Gazze'de hobi için çocuk öldürüyor" açıklaması yapan İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı hedef aldı.

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Golan'nın açıklamalarının "asılsız olduğunu" iddia eden Zamir, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 53 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun "uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini" ileri sürdü.

Zamir, Hamas'ın esir takası anlaşmasını reddetmeyi sürdürmesi halinde kara saldırılarını genişletecekleri ve Gazze'de daha fazla bölgeyi işgal edeceklerini söyledi.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı.

Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti.

İsrailin Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.