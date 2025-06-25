İsrail Genelkurmay Başkanı: Komandolar faaliyetteydi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail komandolarının İran içlerinde gizli operasyonlar yürüttüğünü iddia etti.

Walla internet sitesine göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zamir, saldırıların amaç ve hedeflere tam olarak ulaştığını savundu.

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Zamir, İsrail ordusu istihbarat yetkililerinin değerlendirmesine göre İran'ın nükleer programına "sistemik bir zarar" verdiklerini öne sürdü.

İran'ın İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu iddiasını yineleyen Zamir, ilk sürpriz saldırılarla dengesini bozdukları İran'ın füze kapasitesine ciddi zarar verdiklerini, yüzlerce füze rampası ve füzeyi imha ettiklerini söyledi.

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Zamir, İsrail komandolarının İran'ın derinliklerinde gizli operasyonlar yaptıklarını iddia etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, en az 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu iki ülke arasındaki ateşkes 24 Haziran'da devreye girdi. *Fotoğraf: AA