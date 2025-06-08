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        Haberler Dünya İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti | Dış Haberler

        İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

        İsrail Savunma Bakanı Katz, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti. Özgürlük Filosu aktivisti, İsrail'in internet karartması uygulamaya başladığını duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.06.2025 - 16:10 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:10
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        • 1

          İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

          Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in aralarında yer aldığı 12 kişiyle Gazze'ye yönelik İsrail'in ambargosunu aşmak amacıyla Mısır kara sularında ilerleyen insani yardım yüklü Madleen gemisini tehdit etti.

        • 2

          İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı:

          "İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

          Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.

        • 3

          Diğer yandan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Madleen" yelkenlisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail'in "internet karartması uygulamaya başladığını" söyledi.

        • 4

          1 HAZİRAN'DA GAZZE'YE YARDIM İÇİN YOLA ÇIKTI

          Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

        • 5

          Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

          İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

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