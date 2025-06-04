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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazze halkının bugün yardım dağıtım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Gazze halkının bugün yardım dağıtım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İsrail ordusu bugün Gazze halkının "yenileme ve düzenleme çalışmaları" nedeniyle yardım dağıtım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı. İsrail'in dün sabah yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 07:37 Güncelleme: 04.06.2025 - 07:37
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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, "yenileme ve düzenleme çalışmaları" nedeniyle bugün sözde insani yardım dağıtım merkezlerine yaklaşmasının yasaklandığını duyurdu.

        Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze'deki sözde insani yardım dağıtım merkezlerinin "yenileme, düzenleme ve verimlilik artırma çalışmaları" nedeniyle bugün açık olmayacağını belirtti.

        Sözcü Adraee, "Gazze Şeridi sakinlerine; Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) çarşamba günü insani yardım dağıtım merkezlerini kapatacağı yönündeki açıklamasına dikkat edin." ifadesini kullandı.

        Adraee, bugün, "çatışma bölgeleri kabul edilen" sözde dağıtım merkezlerine giden yollarda hareket etmenin ve dağıtım merkezleri bölgelerine girişin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

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        İsrail ordusunun, dün sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin El-Alem isimli sözde yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti.

        Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından "yardım" adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde açlıkla boğuşan Filistinlileri hedef alan saldırılarında 102 kişinin öldüğü, 490 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

        İSRAİL YARDIM MERKEZLERİNİ HEDEF ALDI

        ABD'nin üstlendiği İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıklamıştı.

        İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurmuştu.

        Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

        Sözde yardım dağıtımının ilk gününde, İsrail ordusunun açlığa maruz bıraktığı Filistinlilerin Tel Sultan'daki merkeze akın etmesi nedeniyle çıkan kargaşada açılan ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarcası yaralanmıştı.

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