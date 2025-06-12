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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı: 80 ölü! | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı: 80 ölü!

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 57'si yardım bekleyen kişiler olmak üzere aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 07:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 07:21
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        İsrail, Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı: 80 ölü!
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        Gazze'de sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

        Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; saldırı sonucu en az 57 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 363 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, "27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım bölgelerinde geçim mücadelesinde şehit düşerek hastanelere ulaşan şehitlerimizin toplam sayısı 224'e, yaralı sayısı ise 1858'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

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        Ayrıca sivil savunma ekipleri, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 Filistinlinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığını aktardı.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen İsrail saldırısında 2 Filistinli öldü.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında sivillerin toplandığı bir bölgeyi hedef aldığı bombalı saldırısında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de yerlerinden edilmişlerin kaldığı çadırlara, İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında iki çocuk ile bir kadının bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

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        #israil
        #gazze
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