İsrail'den Kanada'ya Filistin konusunda gözdağı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'ı, Filistin devletini tanımamaları konusunda tehdit etti.

Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, kısa süre içinde Filistin devletini tanıyacağı belirtilen Kanada'nın Dışişleri Bakanı Anand ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde Hamas'ın tutumunu sertleştirdiğini iddia eden Saar, özellikle Batı ülkelerinden İsrail'e karşı atılan "sert diplomatik" adımların buna yol açtığını savundu.

Saar, Filistin devletini tanımamaları konusunda Kanada'ya gözdağı vererek "Fransa ve diğer ülkelerin tek taraflı adımlarının İsrail'i kendi adımlarını atmaya iteceğini söyledim." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Filistin devletini tanımasının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması şansına zarar verdiğini iddia eden Saar, bunun bölgede istikrarı teşvik etmeyeceğini ileri sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Macron'un, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından, İsrail'de hem iktidar hem muhalefetten tepkiler ve tehdit açıklamaları gelmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan, 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.