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        Haberler Dünya İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale belirtisi | Dış Haberler

        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale

        Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere yola çıkan "Hanzala" gemisine İsrail tarafından müdahale edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:37 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:32
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        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
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        İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." ifadelerini kullandı.

        Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

        Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

        FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

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        Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

        Hanzala gemisi

        Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

        20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

        Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

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