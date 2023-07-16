İsrail'de protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde çok fazla noktadaki gösterilere yüzbinlerceİsrailli katıldı.İsrailbasınındaki haberlere göre, sadece Tel Aviv'deki protestoda 150 binden fazla gösterici yer aldı.