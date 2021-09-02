İsrail'de günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

AA

Bildirilen rakamın salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısının 1 milyon 88 bini geçtiği, 7 bin 90 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 90 bini aştığı ülkede hastalardan 666'sının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede üçüncü doz aşı uygulamasıyla salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 995 bin kişiye Covid-19 aşısının birinci, 5 milyon 494 bin kişiye ikinci, 2 milyon 350 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.