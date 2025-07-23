İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakı çağrısı

İsrail hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için çağrı yapan karar 120 sandalyeli Mecliste 71 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

İsrail Meclisi, bugün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oyladı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullandı.

Mecliste kabul edilen kararda, Batı Şeria'nın "Yahudi halkının tarihi, kültürel ve manevi anavatanı ve İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu" iddia edildi.

Karar metninde ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkılırken bunun "İsrail devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehdit olacağı" öne sürüldü.

İsrail Meclisinde kabul edilen bu kararla "Filistin devleti fikrinin gündemden çıkartıldığı" savunuldu.

İsrail Meclisi ayrıca hükümeti Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilerek inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde "İsrail egemenliğini uygulamak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeye" çağırdı.

Uluslararası hukuka göre, işgalci niteliğindeki İsrail'in işgal ettiği topraklara kendi vatandaşlarını nakletmesi ya da burada yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirmesi yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanırken, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik adımlarını daha da artırdı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'daki varlığı uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçen kararlara göre, İsrail'in savaşla elde ettiği bu toprakları ilhakı reddediliyor.

Benzer şekilde, İsrail Meclisi, bazı ülkelerin Filistin devletini tanımaya yönelik adımları karşısında "Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına itiraz eden bir kararı" Şubat 2024'te 99 milletvekilinin, Temmuz 2024'te de 68 milletvekilinin oyuyla kabul etmişti.

Meclisin aldığı karar, Batı Şeria'nın ilhakını uygulamaya koymuyor ancak hükümete bu yönde adım atması için çağrı yapıyor.

İsrail'deki aşırı sağcı partiler ve siyasiler, sık sık işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudilerin üstünlüğünü savunarak İsrail'in daha fazla toprak gasbetmesi ve Batı Şeria'yı ilhak etmesi gerektiğini dile getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Yasa dışı yerleşimlerde yaşayan bu İsrailliler, İsrail kanunlarına tabi tutuluyor. Buna karşın Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Filistinli, İsrail ordusunun işgali altında yaşıyor ve İsrail askeri yönetimine maruz kalıyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktaları, yol kapatmaları, Filistin beldelerine yönelik baskınları Filistinliler için hayatı dayanılmaz kılıyor. Bunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da Filistinlilerin maruz kaldığı diğer bir şiddet unsuru.