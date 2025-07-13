İsrail basını: Gazze'de 5 İsrail askeri yaralandı

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde cumartesi günü düzenlenen saldırı ve çatışmalarda 5 İsrail askerinin yaralandığını yazdı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde aynı gün içinde düzenlenen saldırı ve çatışmalarda 5 İsrail askeri orta ve hafif derecede yaralandı.

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Habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda mühendis olduğu ifade edilen 1 asker yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi yakınlarında girilen çatışmada da 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren 448'i karadan olmak üzere, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 890'a yükseldi.

*Fotoğraf: Associated Press