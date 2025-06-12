İsrail basını: Bazı bakanlar Netanyahu'ya Gazze savaşının sona erdirilmesi çağrısında bulundu

İsrail'deki bazı bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ve artık siyasi maliyetin operasyonel kazanımlarının önüne geçtiğini ifade ettiği bildirildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, isimleri açıklanmayan üst düzey bakanlar, Netanyahu'ya "Savaşı sona erdirmek için artık harekete geçmenin zamanı geldi." dedi.

REKLAM advertisement1

Haberde, bu görüşlerin, üst düzey hükümet yetkililerinin de katıldığı bir değerlendirme sırasında dile getirildiği aktarıldı.

"TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ ZORLU GEÇTİ"

Aynı haberde, söz konusu açıklamaların, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında yapılan ve "zorlu" geçtiği ifade edilen bir telefon görüşmesinin ardından geldiği belirtildi.

REKLAM

Kanal 12, daha önceki haberinde, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırarak, Netanyahu ile Trump arasında 10 Haziran'da gerçekleşen görüşmenin yeni ayrıntılarını paylaşmıştı.

Haberde, Trump’ın Netanyahu'ya "Savaşı bitirmeni istiyorum" şeklinde açık ve daha önce benzeri duyulmamış ifadeler kullandığı belirtilmişti.

İsrail'deki muhalefet partileri ile Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun, koalisyon hükümeti içindeki aşırı sağcı kesimlerin baskısıyla, iktidarını koruma amacıyla savaşı sürdürdüğünü öne sürüyor.

Hamas ise defalarca, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında, elindeki İsrailli esirleri toplu şekilde bırakmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yeniden işgali ve Hamas da dahil olmak üzere Filistinli direniş gruplarının silahsızlandırılması gibi yeni şartlar öne sürerek, müzakere sürecini geciktiriyor. İsrail, ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar düzenliyor. Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 182 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. Ayrıca, 11 binden fazla kişinin kayıp olduğu, yüz binlerce kişinin ise yerinden edildiği bildiriliyor.