İsrail Başbakanlığı, ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanacağını doğruladı

ULUSAL GÜVENLİK BAKANI'NDAN HÜKÜMETE BASKI

Kararın arkasındaki isim olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güvenlik teşkilatlarına yüklendi.

Güvenlik teşkilatlarının kendisine daha önce de Mescid-i Aksa'ya gitmemesi, bunun bölgede gerilimi yükselteceği uyarısında bulunulduğunu aktaran Ben-Gvir, "3 Ekim'de Aksa'ya gitmememi istediler, Hamas'tan korkuyorlardı, ben de isteklerine saygı duydum. 7 Ekim'de Yahudi halkının Holokost'tan sonra en büyük kıyımı yaşandı. 19 Şubat'ta aynı anlayışları devam ediyor. Zafer kararlılık ve güçle gelir, taviz ve teslim olmayla değil." ifadesini kullandı.