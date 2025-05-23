İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada liderlerini 'Hamas'ı cesaretlendirmekle' suçladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak Hamas'ın "Yahudi devletini yok etmek" ve "Yahudi halkını yok etmek" istediğini söyledi.

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'yı eleştiren Netanyahu, "Bu basit gerçeğin Fransa, Birleşik Krallık, Kanada ve diğerler liderlerden nasıl kaçtığını asla anlayamadım" dedi:

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"Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Carney ve Başbakan Starmer'a sesleniyorum; toplu katliamcılar, tecavüzcüler, bebek katilleri ve adam kaçıranlar size teşekkür ediyorsa, adaletin yanlış tarafındasınız demektir."

Netanyahu, liderlerin eylemlerinin 'barışı ilerletmek' değil, 'Hamas'ı sonsuza kadar savaşmaya devam etmesi için cesaretlendirmek' amacında olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'tan İsrail'e art arda tepki

İsrail'in Gazze'yi abluka altına alması ve hiçbir yardım tırını uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeye sokmaması üzerine Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy bu hafta başında İsrail kabinesindeki bakanların Filistinlileri sınır dışı ederek "Gazze'yi arındırma" çağrılarının iğrenç, canavarca ve aşırıcı olduğunu söylemişti.

Londra, Tel Aviv'le yeni bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almış ve Birleşik Krallık-İsrail ilişkileri son yılların en kötü seviyesine gerilemişti.

Birleşik Krallık ayrıca bazı İsrailli yerleşimcilere de yaptırım uyguladı.