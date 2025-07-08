İsrail askerleri Gazze'de pusuya düşürüldü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, bir grup İsrail askerinin pusuya düşürüldüğü bildirildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik sürerken, İsrail askerleri akşam saatlerinde pusuya düşürüldü.
El Cezire'nin İsrailli haber platformlarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyinde pusuya düşürüldü.
İlk patlamada bir tank hedef alınırken, saldırı birkaç aşamadan oluştu.
Yaşanan olayın ardından, helikopterlerin İsrail'de bulunan hastanelere iniş yaptığı aktarıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.
Pusuya düşürülen İsrail askerlerinin durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da zayiat durumunun ciddi olduğu bildirildi.
*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir