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        Haberler Dünya İsrail askerleri Gazze'de pusuya düşürüldü | Dış Haberler

        İsrail askerleri Gazze'de pusuya düşürüldü

        İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini bildirirken, çok sayıda İsrail askerinin yaralandığı ve öldürüldüğü ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:55 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:55
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        İsrail askerleri pusuya düşürüldü
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        İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda pusuya düşürdükleri çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

        Kudüs Seriyyeleri, sosyal paylaşım platformu Telegram kanalından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

        Açıklamada, Kudüs Seriyyeleri unsurlarının, İsrail askeri araçlarının eşliğinde bir mekanize mühendislik kuvvetini, Han Yunus'un doğusundaki bir binanın içinde iyi planlanmış ve karmaşık bir pusuya çekmeyi başardığı kaydedildi.

        Yüksek patlayıcı cihazların yerleştirildiği binanın, içindeki İsrail kuvvetiyle birlikte havaya uçurulduğu belirtilen açıklamada, olay yerine ulaşan İsrail kurtarma ekiplerinin de hemen tanksavar füzesiyle hedef alındığı dile getirildi.

        Ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek için olay yerine İsrail helikopterlerinin iniş yaptığına dikkat çekilen açıklamada, ölü ve yaralı asker sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

        Kudüs Seriyyeleri, olayın ne zaman gerçekleştiğini belirtmezken, İsrail ordusu da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir, temsilîdir

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