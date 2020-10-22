İsra'nın hayatı tehlikede!

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Cihan'ın düğün gününde yanında eşi olarak tanıttığı İsra ile gelmesi Adabeyli Adası'nda büyük ses getirdi. Düğün heyecanı yerini Yasemin ve Mustafa'yı arama çalışmalarına bıraktı. Finalde İsra'nın başına gelenler ise korku dolu anlara sahne oldu. Adabeyli Adası'ndan ayrılan İsra'yı bindiği teknenin kaptanı vurdu.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #ŞerefSözü etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #ŞerefSözü etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 6 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Şeref Sözü'nün dün akşam ekrana gelen bölümünde; Cavidan, İsra'yı adadan ayrılması ve bir daha geri dönmemesi için ikna etti. Sabah karanlığında Adabeyli Malikanesi'nden çıkan İsra adadan ayrıldı ancak verdiği bu kararın sonunda onu büyük bir tehlike bekliyordu. Teknenin kaptanı denizin ortasında durup silahını İsra'ya doğrulttu. İsra'dan çocuğunu bırakıp denize atlamasını istedi. Gerilimin giderek tırmandığı bu anlarda İsra denize atlamayınca adam silahını ateşledi ve İsra'yı vurdu. Kanlar içinde denize düşen İsra nasıl kurtulacaktı?

İsra vuruluyor;

YASEMİN İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ!

Cihan'ın İsra ile evli olduğunu açıklaması Adabeyli Adası'nda büyük ses getirdi. Düğün gününde karım diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke etti. Başta Emsal olmak üzere tüm aile Cihan'a karşı durdu ancak Cihan, İsra'yı bir an bile bırakmadı. Yasemin sinirlerine hakim olamazken Mustafa'yı da alıp ortadan kayboldu. Oğluyla beraber cihannümaya giden Yasemin, yaşadığı şokun etkisiyle sinir krizi geçirdi. Camları kırmaya başlayan Yasemin'i, Mustafa korku dolu gözlerle izledi. Olayın şokunu atlatamayan Yasemin, Mustafa'yı bırakarak intihar girişiminde bulundu. Tam o anda fenere gelen Cihan hemen suya atlayarak Yasemin'i kurtardı ancak bu sefer Mustafa kayıptı. Tüm ada Mustafa'yı bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar hızla devam ederken evden ayrılan İsra, Mustafa'yı bulup limana getirdi.

Adabeyli Adası'nda büyük şok;

Yasemin intihar ediyor;

CİHAN, İSRA'YI BIRAKMADI!

Cihan'ın İsra ile evliliği aileler arasında da gerilime sebep oldu. Şükran ve Sefer, kızları Yasemin'in başına gelenlerden dolayı Cihan'a hesap sorarken Cavidan'ın da evliliği tehlike altına girdi. Adaya gelir gelmez yaşadığı yıkıcı olaylar karşısında adadan gitmek isteyen İsra, Cihan'ın başına gelenlerden kendini sorumlu tuttu ancak Cihan, İsra'yı bırakmadı. Öte yandan Adabeyli Adası'nda İsra'yı kabul etmeleri için herkesin evliliklerine inanması gerekiyordu. Gerçek evli gibi davranan Cihan ve İsra'yı bu durum birbirine yakınlaştırıyordu ancak Emsal ve Cavidan, İsra'yı adadan göndermeye kararlıydı.

Cihan ve İsra'nın romantik dansı;

Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!