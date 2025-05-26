Isparta'da ormanlara girişler yasaklandı
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-15 Kasım tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-15 Kasım tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yasağın orman yangınlarını önlemek için olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Isparta Valiliğince 01 Haziran-15 Kasım 2025 tarihleri arasında ormana girişler yasaklandı." ifadelerine yer verildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.