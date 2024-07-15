Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanyollardan Wimbledon ve Avrupa Şampiyonluğu sarmalı! - Futbol Haberleri

        İspanyollardan Wimbledon ve Avrupa Şampiyonluğu sarmalı!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu. Aynı gün içinde Wimbledon'da zafere ulaşan İspanyol tenişçi Carlos Alcaraz sayesinde İspanyollar iki kez sevinç yaşadı. Alcaraz ve İspanya'nın şampiyonluğu ilginç bir istatistiğe de imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 01:15 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanyollardan ilginç istatistik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        14 Temmuz 2024 İspanyollar için çifte sevince sahne oldu. Wimbledon'da finale çıkan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Sırp rakibi Novak Djokovic'e set vermedi ve şampiyonluğa ulaştı.

        Aynı günün akşamında EURO 2024'te finale çıkan İspanya Milli Takımı ise İngiltere'yi 2-1'lik skorla geçti ve Avrupa Şampiyonu oldu.

        Hem bireysel hem de takım sporunda iki önemli şampiyonluk alan İspanyollar ilginç bir istatistiğe de imza attı.

        AYNI SENELERDE WIMBLEDON VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

        Rafael Nadal 2008 yılında Wimbledon kazanmış o sene EURO 2008'de mücadele eden İspanya ise Avrupa Şampiyonluğu'na uzanmıştı.

        İspanyol tenisçi Rafael Nadal 2010'da tekrardan Wimbledon kazanırken EURO 2010'da mücadele eden İspanyollar yine zafere uzandı.

        2024'e gelindiğinde ise İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz Wimbledon'da zafere ulaştı. Alcaraz'ın zaferi sonrası EURO 2024 finaline çıkan İspanyollar, İngiltere'yi devirdi ve toplamda 4'üncü Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü, 5 gözaltı
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü, 5 gözaltı
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Habertürk Anasayfa