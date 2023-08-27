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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanyollar duyurdu! Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu - Son dakika spor haberi - Futbol Haberleri

        İspanyollar duyurdu! Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

        Real Madrid'de yaşadığı sakatlık sonrası menisküs ameliyatı olan Arda Güler beklenenden hızlı iyileşiyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, 18 yaşındaki milli futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 14:10 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:39
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          Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon euroya Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takımının ABD kampındaki antrenman sırasında sakatlanmıştı.

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          Sakatlığının ardından Madrid'e dönen 18 yaşındaki futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edilmişti.

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          Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Arda Güler'in normal şartlarda 3 ay sonra çalışmalara başlaması beklenirken, genç oyuncunun hızlı bir şekilde iyileşmesi Real Madrid doktorlarını şaşırttı.

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          İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre hızla iyileşen Arda Güler, eylül ayının sonlarına doğru sahalara geri dönebilecek.

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          Real Madrid'in hazırlık maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç oyuncunun ekim ayından itibaren eflatun-beyazlı formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.

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