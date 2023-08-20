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        Haberler Dünya İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

        İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

        İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 10:10
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        • 1

          Tenerife Adası'nda çıkan yangınları söndürme ve risk altındakileri tahliye çalışmaları sürüyor.

          Kanarya Adaları Meclis Üyesi Candelaria Delgado, yerel yayın kuruluşu RTVC'ye yaptığı açıklamada, Tenerife'de yangınlar nedeniyle toplamda 26 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

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          Yetkililer, 15 Ağustos'tan bu yana Kanarya Adası'nın en büyük doğal parkı dahil 5 bin hektarlık alanın yandığını kaydetti.

          Tenerife meteoroloji yetkilileri ise sıcaklıklıların artmaya devam etmesinin beklendiği bilgisini paylaştı. Bölgeden tahliye edilecek kişi sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

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          Yangının, Ada'nın kuzeyindeki kasabalara su getiren bir kanalda da ciddi hasara yol açması nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanırken halka suyu "tasarruflu kullanmaları" çağrısı yapıldı.

        • 4

          Orman Hizmetleri Müdürü Pedro Martinez, yangının "sönme aşamasından uzak" olduğunu ancak itfaiyecilerin can kaybı ve hasarı önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade etti.

        • 5

          Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, "Dün gece meteorolojik koşullar açıkçası çok şiddetliydi. Rüzgar, sıcaklar ve koşullar tahmin ettiğimizden çok daha kötüydü, yangının kuzeye sıçramasına neden oldu." dedi.

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          Yangını söndürme çalışmalarında 200'den fazla personelle 13 uçak ve helikopterin görev aldığı bilgisi paylaşılmıştı

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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