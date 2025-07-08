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        Haberler Dünya İspanya mahkemesi, Madleen gemisine müdahale nedeniyle Netanyahu hakkında soruşturma başlattı | Dış Haberler

        İspanya mahkemesi, Madleen gemisine müdahale nedeniyle Netanyahu hakkında soruşturma başlattı

        İspanya Ulusal Mahkemesi, insani yardım gemisi Madleen'e düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bazı üst düzey İsrailli askeri yetkililer hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında cezai soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:01
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        İspanya, Netanyahu hakkında soruşturma başlattı
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        Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve avukat Jaume Asens sosyal medya platformu X'teki hesabından İspanyol aktivist Sergio Toribio ve "Arap Davasıyla Dayanışma Komitesi" adına İspanya Ulusal Mahkemesine Netanyahu hakkında şikayette bulunduklarını aktardı.

        Asens, bunun üzerine İspanya Ulusal Mahkemesinin insani yardım gemisi Madleen'e düzenlenen saldırı nedeniyle Netanyahu, Saar ve bazı üst düzey İsrailli askeri yetkililer hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında cezai soruşturma başlattığını duyurdu.

        Mahkemenin bu kararının Madleen gemisine yapılan saldırının "suç teşkil ettiğine hükmetmesi" anlamına geldiğini belirten Asens, soruşturmada insansız hava araçları, göz yaşartıcı gaz kullanımı ve gemideki 12 aktivistin yasa dışı şekilde gözaltına alınmasının inceleneceğini aktardı.

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        Asens, soruşturma kararının İsrail'in cezasız kalmasına karşı mücadelede "önemli bir adım" olduğunu kaydederek, "Devletler yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, dehşete karşı etik, hukuki ve siyasi bir araç olarak adaleti harekete geçirmek sivil toplumun görevidir. Umarız bu girişim diğer ülkelere de yayılır ve Netanyahu adaletle yüzleşmeden Avrupa'ya adım atamaz." ifadelerini kullandı.

        İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

        "Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

        İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

        Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü, 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

        Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran’da İsrail’in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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