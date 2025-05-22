Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. Bernabeu'da oynanacak maç öncesi gözler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid- Real Sociedad maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
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İspanya La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. Son oynanan El Clasico mücadelesinin Barcelona'nın kazanmasıyla puan farkı 7'ye çıkmış, geçtiğimiz hafta ise Barcelona şampiyonluğunu ilan etmişti. Peki Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid- Real Sociedad maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
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REAL MADRİD- REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid - Real Sociedad maçı, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü 17.15'te oynanacak
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REAL MADRİD- REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen mücadele S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Son oynanan Sevilla maçında ilk 11'de forma giyen Arda Güler, 77 dakika oyunda kalmıştı. Carlo Ancelotti'nin Real Sociedad karşısında da Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı vermesi bekleniyor.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Lunin, Vazquez, Vallejo, Ramon, Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda, Modric, Ceballos, Mbappe