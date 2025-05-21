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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 37. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 37. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 37. hafta maçları tamamlandı. Atl. Madrid ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı. Barcelona ve Sevilla ise puan kaybına uğradı. İspanya La Liga'da 37. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 37. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        İspanya La Liga'nın 37. haftası pazar günü oynanan Celta Vigo-R. Vallecano karşılaşması ile tamamlandı.

        Zorlu deplasmanda R. Vallecano ev sahibi rakibi Celta Vigo'nu 2-1 mağlup etti.

        Atl. Madrid evindeki karşılaşmada, rakibi R. Betis kulübünü 4-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 73'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip R. Betis ise 59 puanda kaldı.

        Sevilla, bu hafta evinde Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-0 kazanan taraf oldu ve Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Sevilla haftayı 41 puanla tamamlarken, Real Madrid toplamda 81 puana ulaştı.

        Barcelona'yı deplasmanda mağlup eden Villarreal, bu galibiyetle puanını 67'ye yükseltirken, Barcelona ise evindeki müsabakadan mağlup ayrılarak 85 puanda kaldı.

        Bu hafta Sevilla'nın misafiri olan Real Madrid, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 81 puanla tamamladı; Sevilla ise puanını 41 yaptı.

        Lig'in 37. haftasında Alaves deplasmanda Valladolid'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Alaves oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Osasuna, rakibi Espanyol takımını 2-0 geçmeyi başardı.

        R. Sociedad, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Girona'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi R. Sociedad puanını 46'ya yükseltti.

        Lig'in 37. haftasında Leganes deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Leganes oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Zorlu deplasmanda Getafe ev sahibi rakibi Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

        Ath. Bilbao, bu hafta Valencia 'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Ath. Bilbao oldu.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 37. Haftanın Sonuçları
        18.05.2025 20:00
        Barcelona
        2
        Villarreal
        3
        İY(2-1)
        18.05.2025 20:00
        Real Valladolid
        0
        Deportivo Alaves
        1
        İY(0-1)
        18.05.2025 20:00
        Sevilla
        0
        Real Madrid
        2
        İY(0-0)
        18.05.2025 20:00
        Osasuna
        2
        Espanyol
        0
        İY(1-0)
        18.05.2025 20:00
        Atletico Madrid
        4
        Real Betis
        1
        İY(2-0)
        18.05.2025 20:00
        Real Sociedad
        3
        Girona
        2
        İY(2-1)
        18.05.2025 20:00
        Las Palmas
        0
        Leganes
        1
        İY(0-1)
        18.05.2025 20:00
        Mallorca
        1
        Getafe
        2
        İY(0-0)
        18.05.2025 20:00
        Valencia
        0
        Athletic Bilbao
        1
        İY(0-0)
        18.05.2025 20:00
        Celta Vigo
        1
        Rayo Vallecano
        2
        İY(1-2)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 37. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		37 27 4 6 85 60
        2
        Real Madrid
        		37 25 6 6 81 38
        3
        Atletico Madrid
        		37 21 10 6 73 34
        4
        Athletic Bilbao
        		37 19 13 5 70 28
        5
        Villarreal
        		37 19 10 8 67 18
        6
        Real Betis
        		37 16 11 10 59 7
        7
        Celta Vigo
        		37 15 7 15 52 1
        8
        Osasuna
        		37 12 15 10 51 -4
        9
        Rayo Vallecano
        		37 13 12 12 51 -4
        10
        Mallorca
        		37 13 8 16 47 -9
        11
        Real Sociedad
        		37 13 7 17 46 -9
        12
        Valencia
        		37 11 12 14 45 -10
        13
        Getafe
        		37 11 9 17 42 -4
        14
        Deportivo Alaves
        		37 10 11 16 41 -10
        15
        Sevilla
        		37 10 11 16 41 -11
        16
        Girona
        		37 11 8 18 41 -12
        17
        Espanyol
        		37 10 9 18 39 -13
        18
        Leganes
        		37 8 13 16 37 -20
        19
        Las Palmas
        		37 8 8 21 32 -19
        20
        Real Valladolid
        		37 4 4 29 16 -61

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 38. Hafta Maçları
        23.05.2025 22:00
        Real Betis
        Valencia
        24.05.2025 17:15
        Real Madrid
        Real Sociedad
        24.05.2025 19:30
        Leganes
        Real Valladolid
        24.05.2025 19:30
        Espanyol
        Las Palmas
        24.05.2025 22:00
        Deportivo Alaves
        Osasuna
        24.05.2025 22:00
        Rayo Vallecano
        Mallorca
        24.05.2025 22:00
        Getafe
        Celta Vigo
        25.05.2025 15:00
        Girona
        Atletico Madrid
        25.05.2025 17:15
        Villarreal
        Sevilla
        25.05.2025 22:00
        Athletic Bilbao
        Barcelona
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