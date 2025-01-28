İspanya La Liga'da 21. haftanın görünümü

Alaves ve Celta Vigo takımları arasındaki mücadele ile, İspanya La Liga'nın 21. haftası kapanış yaptı.

Ligin 21. haftasında oynanan mücadelede Alaves ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 20 puana, konuk ekip ise 24 puana sahip oldu

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Barcelona, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Valencia 'i 7-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 42 puana yükseldi.

Sevilla, kendi sahasında oynanan karşılaşmada rakibi Espanyol'a karşı eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu zorlu mücadelede Sevilla puanını 27'ye yükseltti.

Atl. Madrid, ligin bu haftasında Villarreal ile kendi evinde üstünlük sağlayamadı. 1-1 biten maçta Atl. Madrid ve Villarreal 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 45, konuk ekip ise 34 puan ile noktaladı.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Real Madrid, ev sahibi Valladolid'i deplasmanda 3-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Real Madrid puanını 49'a yükseltmeyi başardı.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Las Palmas ile Osasuna arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

R. Betis, bu hafta Mallorca'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip R. Betis oldu.

R. Vallecano, ligin 21. haftasında Girona'yı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-1.

Getafe, deplasmanda R. Sociedad'ı 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Ath. Bilbao evinde ağırladığı Leganes ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Ath. Bilbao 40 puana ulaşırken, Leganes ise 23 puana yükseldi