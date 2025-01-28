Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        54
        Fenerbahçe
        FB
        48
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        36
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 21. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 21. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 21. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Barcelona ve Real Madrid haftayı galibiyetle noktaladı. Atl. Madrid ve Sevilla ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İspanya La Liga'da 21. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya La Liga'da 21. haftanın görünümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alaves ve Celta Vigo takımları arasındaki mücadele ile, İspanya La Liga'nın 21. haftası kapanış yaptı.

        Ligin 21. haftasında oynanan mücadelede Alaves ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 20 puana, konuk ekip ise 24 puana sahip oldu

        Barcelona, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Valencia 'i 7-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 42 puana yükseldi.

        Sevilla, kendi sahasında oynanan karşılaşmada rakibi Espanyol'a karşı eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu zorlu mücadelede Sevilla puanını 27'ye yükseltti.

        Atl. Madrid, ligin bu haftasında Villarreal ile kendi evinde üstünlük sağlayamadı. 1-1 biten maçta Atl. Madrid ve Villarreal 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 45, konuk ekip ise 34 puan ile noktaladı.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Real Madrid, ev sahibi Valladolid'i deplasmanda 3-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Real Madrid puanını 49'a yükseltmeyi başardı.

        İspanya La Liga'nın 21. haftasında Las Palmas ile Osasuna arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        R. Betis, bu hafta Mallorca'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip R. Betis oldu.

        R. Vallecano, ligin 21. haftasında Girona'yı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-1.

        Getafe, deplasmanda R. Sociedad'ı 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Ath. Bilbao evinde ağırladığı Leganes ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Ath. Bilbao 40 puana ulaşırken, Leganes ise 23 puana yükseldi

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 21. Haftanın Sonuçları
        24.01.2025 23:00
        Las Palmas
        1
        Osasuna
        1
        İY(0-0)
        25.01.2025 16:00
        Mallorca
        0
        Real Betis
        1
        İY(0-0)
        25.01.2025 18:15
        Atletico Madrid
        1
        Villarreal
        1
        İY(0-1)
        25.01.2025 20:30
        Sevilla
        1
        Espanyol
        1
        İY(0-1)
        25.01.2025 23:00
        Real Valladolid
        0
        Real Madrid
        3
        İY(0-1)
        26.01.2025 16:00
        Rayo Vallecano
        2
        Girona
        1
        İY(0-0)
        26.01.2025 18:15
        Real Sociedad
        0
        Getafe
        3
        İY(0-0)
        26.01.2025 20:30
        Athletic Bilbao
        0
        Leganes
        0
        İY(0-0)
        26.01.2025 23:00
        Barcelona
        7
        Valencia
        1
        İY(5-0)
        27.01.2025 23:00
        Deportivo Alaves
        0
        Celta Vigo
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 21. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		21 15 4 2 49 30
        2
        Atletico Madrid
        		21 13 6 2 45 21
        3
        Barcelona
        		21 13 3 5 42 35
        4
        Athletic Bilbao
        		21 11 7 3 40 13
        5
        Villarreal
        		21 9 7 5 34 7
        6
        Mallorca
        		21 9 3 9 30 -7
        7
        Rayo Vallecano
        		21 7 8 6 29 1
        8
        Girona
        		21 8 4 9 28 0
        9
        Real Sociedad
        		21 8 4 9 28 0
        10
        Real Betis
        		21 7 7 7 28 -3
        11
        Osasuna
        		21 6 9 6 27 -5
        12
        Sevilla
        		21 7 6 8 27 -6
        13
        Celta Vigo
        		20 7 3 10 24 -3
        14
        Getafe
        		21 5 8 8 23 0
        15
        Las Palmas
        		21 6 5 10 23 -8
        16
        Leganes
        		21 5 8 8 23 -10
        17
        Deportivo Alaves
        		20 5 5 10 20 -8
        18
        Espanyol
        		21 5 5 11 20 -13
        19
        Valencia
        		21 3 7 11 16 -16
        20
        Real Valladolid
        		21 4 3 14 15 -28

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 22. Hafta Maçları
        31.01.2025 23:00
        Leganes
        Rayo Vallecano
        01.02.2025 16:00
        Getafe
        Sevilla
        01.02.2025 18:15
        Villarreal
        Real Valladolid
        01.02.2025 20:30
        Atletico Madrid
        Mallorca
        01.02.2025 23:00
        Espanyol
        Real Madrid
        02.02.2025 16:00
        Barcelona
        Deportivo Alaves
        02.02.2025 18:15
        Valencia
        Celta Vigo
        02.02.2025 20:30
        Osasuna
        Real Sociedad
        02.02.2025 23:00
        Real Betis
        Athletic Bilbao
        03.02.2025 23:00
        Girona
        Las Palmas
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa