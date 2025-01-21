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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 20. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 20. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 20. hafta heyecanı sürüyor. Real Madrid, Sevilla, Atl. Madrid ve Barcelona haftayı galibiyet ile tamamladı. İşte İspanya La Liga'da 20. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:00
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        İspanya La Liga'da 20. haftanın sonuçları
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        İspanya La Liga'nın 20. haftasının son maçında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi.

        Villarreal, zorlu mücadelede rakibi Mallorca'yı 4-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Real Madrid, evinde Las Palmas'ı 4-1 mağlup ederek toplam puanını 46'ya çıkardı; konuk ekip Las Palmas puan alamayarak evine döndü.

        Deplasmandaki kritik mücadelede Barcelona, rakibi Barcelona ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Getafe 20 puana ulaşırken Barcelona toplamda 39 puana yükselmeyi başardı.

        Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Atl. Madrid, rakibi Leganes'e karşı 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Leganes puanını 22'ye yükseltirken Atl. Madrid 44 puanda kaldı.

        Sevilla, ligin bu haftasında konuk olduğu Girona'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 26 puana yükseldi, ev sahibi Girona ise 28 puanda kaldı.

        Espanyol, evindeki mücadelede rakibi Valladolid'i 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Alaves, 20. haftada oynanan mücadelede R. Betis'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Alaves böylece 20 puana yükseldi. Alaves'i ağırlayan R. Betis ise 25 puanda kaldı.

        Zorlu deplasmanda Ath. Bilbao ev sahibi rakibi Celta Vigo'nu 2-1 mağlup etti.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Osasuna, rakibi R. Vallecano'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Valencia , ligin 20. haftasında R. Sociedad'ı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 1-0.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 20. Haftanın Sonuçları
        17.01.2025 23:00
        Espanyol
        2
        Real Valladolid
        1
        İY(1-0)
        18.01.2025 16:00
        Girona
        1
        Sevilla
        2
        İY(1-0)
        18.01.2025 18:15
        Leganes
        1
        Atletico Madrid
        0
        İY(0-0)
        18.01.2025 20:30
        Real Betis
        1
        Deportivo Alaves
        3
        İY(1-1)
        18.01.2025 23:00
        Getafe
        1
        Barcelona
        1
        İY(1-1)
        19.01.2025 16:00
        Celta Vigo
        1
        Athletic Bilbao
        2
        İY(0-0)
        19.01.2025 18:15
        Real Madrid
        4
        Las Palmas
        1
        İY(3-1)
        19.01.2025 20:30
        Osasuna
        1
        Rayo Vallecano
        1
        İY(0-1)
        19.01.2025 23:00
        Valencia
        1
        Real Sociedad
        0
        İY(1-0)
        20.01.2025 23:00
        Villarreal
        4
        Mallorca
        0
        İY(4-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 20. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		20 14 4 2 46 27
        2
        Atletico Madrid
        		20 13 5 2 44 21
        3
        Barcelona
        		20 12 3 5 39 29
        4
        Athletic Bilbao
        		20 11 6 3 39 13
        5
        Villarreal
        		20 9 6 5 33 7
        6
        Mallorca
        		20 9 3 8 30 -6
        7
        Real Sociedad
        		20 8 4 8 28 3
        8
        Girona
        		20 8 4 8 28 1
        9
        Rayo Vallecano
        		20 6 8 6 26 0
        10
        Osasuna
        		20 6 8 6 26 -5
        11
        Sevilla
        		20 7 5 8 26 -6
        12
        Real Betis
        		20 6 7 7 25 -4
        13
        Celta Vigo
        		20 7 3 10 24 -3
        14
        Las Palmas
        		20 6 4 10 22 -8
        15
        Leganes
        		20 5 7 8 22 -10
        16
        Getafe
        		20 4 8 8 20 -3
        17
        Deportivo Alaves
        		20 5 5 10 20 -8
        18
        Espanyol
        		20 5 4 11 19 -13
        19
        Valencia
        		20 3 7 10 16 -10
        20
        Real Valladolid
        		20 4 3 13 15 -25

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 21. Hafta Maçları
        24.01.2025 23:00
        Las Palmas
        Osasuna
        25.01.2025 16:00
        Mallorca
        Real Betis
        25.01.2025 18:15
        Atletico Madrid
        Villarreal
        25.01.2025 20:30
        Sevilla
        Espanyol
        25.01.2025 23:00
        Real Valladolid
        Real Madrid
        26.01.2025 16:00
        Rayo Vallecano
        Girona
        26.01.2025 18:15
        Real Sociedad
        Getafe
        26.01.2025 20:30
        Athletic Bilbao
        Leganes
        26.01.2025 23:00
        Barcelona
        Valencia
        27.01.2025 23:00
        Deportivo Alaves
        Celta Vigo
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