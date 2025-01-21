İspanya La Liga'da 20. haftanın sonuçları

İspanya La Liga'nın 20. haftasının son maçında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Villarreal, zorlu mücadelede rakibi Mallorca'yı 4-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

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Real Madrid, evinde Las Palmas'ı 4-1 mağlup ederek toplam puanını 46'ya çıkardı; konuk ekip Las Palmas puan alamayarak evine döndü.

Deplasmandaki kritik mücadelede Barcelona, rakibi Barcelona ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Getafe 20 puana ulaşırken Barcelona toplamda 39 puana yükselmeyi başardı.

Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Atl. Madrid, rakibi Leganes'e karşı 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Leganes puanını 22'ye yükseltirken Atl. Madrid 44 puanda kaldı.

Sevilla, ligin bu haftasında konuk olduğu Girona'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 26 puana yükseldi, ev sahibi Girona ise 28 puanda kaldı.

Espanyol, evindeki mücadelede rakibi Valladolid'i 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Alaves, 20. haftada oynanan mücadelede R. Betis'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Alaves böylece 20 puana yükseldi. Alaves'i ağırlayan R. Betis ise 25 puanda kaldı.

Zorlu deplasmanda Ath. Bilbao ev sahibi rakibi Celta Vigo'nu 2-1 mağlup etti.

Zorlu mücadelede ev sahibi Osasuna, rakibi R. Vallecano'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Valencia , ligin 20. haftasında R. Sociedad'ı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 1-0.